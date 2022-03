Traducteur en ligne : Le luxembourgeois intégré à «Google Translate»

LUXEMBOURG - Le géant américain a annoncé mercredi l'introduction de 13 nouvelles langues dont le luxembourgeois dans son service de traduction Translate.

Le service propose à ses internautes de traduire des phrases afin d'améliorer le lexique et la grammaire du moteur Translate.

Les poids lourds du Net font un pas de plus vers le Luxembourg. Après le lancement de Youtube.lu ou le passage de Google Street View dans les rues du Grand-Duché , le moteur de recherche américain a annoncé ce mardi l'introduction du luxembourgeois dans Google Translate, son service de traduction instantanée. Le site propose désormais 13 nouvelles langues, dont le corse ou le frison, soit près d'une centaine au total.

Google Translate permet notamment de traduire des portions de textes instantanément, mais aussi des articles et des pages web entières en un clic. Selon le géant américain, il est désormais «possible de communiquer avec 99% de la population mondiale grâce aux 103 langues disponibles». Google compte sur sa communauté pour agrémenter la grammaire et le lexique afin d'améliorer son service. À noter que le service est en déploiement et ne sera accessible que mercredi après-midi, a annoncé Google à L'essentiel.