Succession d'Eva Kaïlí : Le Luxembourgeois Marc Angel en lice pour devenir vice-président du Parlement européen

Le député européen luxembourgeois Marc Angel (LSAP) a été désigné ce mercredi par son groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates (S&D) pour être son candidat au poste de vice-président du Parlement européen. «Coopération, transparence et nouer des alliances sont les éléments moteurs de ma candidature», souligne Marc Angel (59 ans) sur Twitter. L'eurodéputé a été choisi parmi 8 candidats. Il pourrait succéder à la Grecque Eva Kaïlí, destituée pour des accusations de corruption. S'il est élu, Marc Angel aura pour mission de «diriger le processus de réforme nécessaire pour lutter contre la corruption et l'ingérence, et mettre l'humain au cœur des politiques européennes», explique son groupe.