Ambassadeur à l'ONU: Le Luxembourgeois Marc Bichler pointe la «répression systématique» en Russie

Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a, pour la première fois de son histoire, établi vendredi un mandat de Rapporteur spécial chargé de surveiller la répression des opposants en Russie. Les 47 États membres du Conseil ont adopté une résolution en ce sens - proposée par une grande partie des pays membres de l'Union européenne - avec 17 voix favorables. 24 pays se sont abstenus et 6 ont voté contre, dont la Chine mais aussi Cuba et le Venezuela.

C'est la première fois que Moscou était visé par un texte concernant la situation des droits humains à l'intérieur du pays. Avant le vote, l'ambassadeur russe auprès de l'ONU à Genève, Guennadi Gatilov, l'ancien vice-ministre russe des Affaires étrangères, a critiqué le texte et accusé «les pays occidentaux d'utiliser le Conseil à des fins politiques». Moscou, qui a quitté le Conseil au moment où l'Assemblée générale de l'ONU votait son expulsion il y a quelques mois pour cause d'invasion de l'Ukraine, dispose toutefois du statut d'observateur et, à ce titre, peut s'exprimer au Conseil.