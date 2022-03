Le Luxembourgeois? Poli au volant et au guidon!

Jouer les Fangio sur les routes des pays voisins et ne pas payer son PV risque de devenir plus difficile. La Commission européenne a adopté hier une proposition de directive pour faciliter les poursuites transfrontalières des infractions au Code de la route. L'idée: un réseau européen pour échanger les données électroniques et permettre d'envoyer les contraventions à l'étranger. Quatre infractions seraient concernées: excès de vitesse, alcool au volant, oubli de ceinture et grillage de feux rouges. Raison de cet intérêt? Les conducteurs étrangers sont plus souvent en infraction que les résidents. Ils ne représentent que 5% du trafic. Mais sont responsables en moyenne de 15% des infractions de vitesse.