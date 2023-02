Au Luxembourg: Le LuxFilmFest 2023 se dévoile

«Plus de 900 films visionnés en pré-sélection cette année, nous avons battu des records et ça va continuer!», s'enthousiasmait Alexis Juncosa, directeur artistique du LuxFilmFest. En ouverture de cette 13e édition, le public pourra découvrir le nouveau film de François Ozon, «Mon Crime», avec Isabelle Huppert, Dany Boon et Fabrice Luchini. Lors de la remise des prix, sera projeté «Ingeborg Bachmann: Reise in die Wüste» de Margarethe von Trotta, avec l'actrice luxembourgeoise Vicky Krieps. Enfin, c'est une exclusivité qui sera proposée en clôture de festival, avec «A Good Person», de Zach Braff.