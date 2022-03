Festival de cinéma au Luxembourg : Le LuxFilmFest couronne «Atlantide» de Yuri Ancarani

LUXEMBOURG – Parmi les 116 films projetés, le Jury international présidé par Elia Suleiman a choisi de récompenser le film «Atlantide» de Yuri Ancarani.

Parmi les 116 films projetés, le Jury international présidé par Elia Suleiman a choisi de récompenser le film «Atlantide» de Yuri Ancarani (Grand Prix – by Orange). «Le jury offre le prix à un film poétique qui est une expérience sensorielle dotée d’une réalisation audacieuse et viscérale», peut-on dans le communiqué publié ce samedi soir. le Jury Presse a chois de décerner le Prix de la Critique à deux films: «Hit The Road» de Panah Panahi et «Prayers For The Stolen» de Tatiana Huezo.

Le Prix du Documentaire est revenu au film argentin labellisé «Outside the Box», «What Will Summer Bring» de Ignacio Ceroi. Le nouveau prix 2030 Award by Luxembourg Aid & Development a été décerné à «Aya» de Simon Coulibaly Gillard, avec une Mention Spéciale à «Prayers For The Stolen» de Tatiana Huezo. Quand au Prix VR, il a été attributé ex-aequo à «Goliath: Playing With Reality» de Barry Gene Murphy et May Abdalla et «We Are At Home» de Michelle et Uri Kranot.