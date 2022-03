Au Luxembourg : Le LuxFilmFest va retrouver son public

LUXEMBOURG - Les organisateurs du Luxembourg City Film Festival ont dévoilé ce lundi, les temps forts de la 12e édition, qui se déroulera du 3 au 13 mars prochain.

Cette année, à l'occasion de sa 12e édition, le LuxFilmFest va pleinement retrouver son public. En ouverture du festival, les cinéphiles et autres curieux pourront découvrir «Official Competition», de Gaston Duprat et Mariano Cohn, avec Penelope Cruz et Antonio Banderas. «After Yang», drame de Kogonada avec Colin Farrell, sera projeté à la soirée de remise de prix, tandis que «Incroyable mais vrai» de Quentin Dupieux, avec Léa Drucker, Alain Chabat et Benoît Magimel, sera présenté en première Internationale, en clôture de festival.