Accident mortel sur l'A3 : Le Lycée Hélène-Boucher pleure ses élèves

BERCHEM-THIONVILLE - L'accident de l'A3 a fait une quatrième victime. La jeune fille de 18 ans, qui avait été opérée en urgence, n'a pas survécu à ses blessures.

À l'entrée de l'établissement, juste dans le hall, d'énormes bouquets de fleurs jonchent le sol, aux côtés de cœurs et même d'un ours en peluche. Sur une table, des cahiers font office de registres de condoléances. Les larmes aux yeux, les lycéens comme le personnel ou les anciens élèves, viennent se recueillir et écrire quelques mots.