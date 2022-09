Education au Luxembourg: Le lycée Michel Rodange a fait peau neuve pour 64 millions d'euros

«La rénovation était devenue nécessaire après 50 ans d'enseignement, alors que l'effectif des élèves a fortement augmenté et que les normes et standards énergétiques ne répondaient plus aux exigences actuelles», poursuit Francois Bausch. «Nous avons les infrastructures qui nous manquaient, se réjouit de son côté Jean-Claude Hammer, directeur du lycée. Nous sommes dans les meilleures conditions possibles pour travailler».

64 millions d'euros investis

Un hall des sports occupe le rez-de-chaussée. À l'étage se trouve une salle polyvalente (400 places assises et 220 personnes en situation d'examen) et une cafeteria (180 places). Et sur le toit se trouve une prairie et un jardin expérimental. Une attention particulière est portée à l'écologie. Ainsi, l'ensemble des toitures sont végétalisées et des panneaux photovoltaïques doivent être installés.