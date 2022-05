NBA : Le Magic d'Orlando aura le 1er choix à la prochaine Draft

Le Magic d'Orlando a été gâté par la traditionnelle loterie de la Draft, mardi, puisqu'il a été désigné pour choisir en premier parmi les meilleurs jeunes joueurs de la cuvée 2022, le 23 juin prochain.

Getty Images via AFP

Après l'équipe floridienne, qui avait fini la saison régulière à la dernière place de la conférence Est, ce sera au tour du Thunder d'Oklahoma City de faire son choix, puis aux Houston Rockets et aux Sacramento Kings.

Parmi les «prospects», les espoirs universitaires que devraient s'arracher ces franchises, figurent notamment trois intérieurs, Jabari Smith (Auburn), Chet Holmgren (Gonzaga) et Paolo Banchero (Duke) ou encore Jaden Ivey (Purdue).

C'est la 4e fois qu'Orlando aura la primeur du choix. Ils avaient fait de Shaquille O'Neal et Chris Webber les N°1 des Draft 1992 et 1993, et en 2004 ils avaient sélectionné Dwight Howard, dans cette même position.