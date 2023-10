Le magnésium fait-il vraiment mieux dormir?

Une carence en magnésium peut notamment se traduire par des crampes musculaires, des maux de tête ou des difficultés à se concentrer. PEXELS/YAROSLAV SHURAEV

Après la boisson pour s’endormir et les bienfaits de l’ananas, c’est le magnésium, vanté sur TikTok comme étant un remède contre presque tous les petits bobos, qui connaît actuellement une véritable envolée. Le hashtag #magnesium compte plus d’un milliard de vues et #magnesiumsupplements plus de 39 millions.

Prenez-vous des compléments alimentaires? Oui Non

Mais quels sont les bienfaits du magnésium? Est-il vraiment efficace pour lutter contre le manque de sommeil, comme cela est si souvent mentionné sur TikTok? Andrea Hager, diététicienne diplômée, fait le point sur cette tendance.

Quels sont les symptômes d’une carence en magnésium?

Les signes ne sont pas toujours très clairs. Un manque de magnésium peut notamment se traduire par des crampes musculaires, des maux de tête, des migraines, des troubles du sommeil, une dépression, une déprime, mais également par des difficultés de concentration.

Le magnésium peut être pris en capsules, en poudre ou sous forme liquide. PEXELS NATALIYA VAITKEVICH

Pourquoi l’organisme a-t-il besoin de magnésium?

Le magnésium joue un rôle essentiel dans le métabolisme des cellules de notre corps. Il contribue à un bon fonctionnement des systèmes nerveux et musculaire, maintient la bonne santé des os et des dents ainsi qu’un bon équilibre des électrolytes. Il joue, par ailleurs, un rôle dans la division cellulaire et assure un bon métabolisme énergétique ainsi qu’une fonction mentale normale. Le magnésium est bénéfique en cas de fatigue et d’épuisement.

Le magnésium est essentiel pour le cœur, le système nerveux, le cerveau et contribue à réduire l’hypertension. Andrea Hager

Quels sont ses autres avantages?

Anti-inflammatoire et antispasmodique, il assure la régénération musculaire après un effort sportif et agit comme un décontractant. Le magnésium est essentiel pour le cœur, le système nerveux, le cerveau et contribue à réduire l’hypertension, car il détend les muscles des parois artérielles.

Quelles sont les causes d’une carence en magnésium?

Une carence en magnésium peut être due à une absorption insuffisante par les aliments, un besoin accru notamment chez les femmes enceintes ou les grands sportifs, une perte accrue induite par la prise de certains médicaments ou par la consommation d’alcool ainsi que par une malabsorption du magnésium dans l’intestin.

Certaines études indiquent que le magnésium est bénéfique dans le cas de troubles anxieux légers. Qu’en pensez-vous?

Compte tenu du fait que le magnésium est nécessaire à la production de sérotonine, une hormone du bonheur, il agit indirectement sur l’humeur et favorise la résistance mentale ainsi que l’équilibre émotionnel. Le magnésium peut donc avoir un effet positif sur les symptômes de dépression et d’anxiété.



Sur TikTok, le magnésium est vanté comme le nouveau remède aux troubles du sommeil. Qu’en est-il vraiment?

Les causes de troubles du sommeil peuvent être multiples. S’ils sont dus au stress, un apport en magnésium peut être utile. Le besoin en magnésium augmente en cas de tensions physiques ou nerveuses. Le magnésium diminue l’excitabilité des nerfs, combat la libération des hormones du stress et détend les vaisseaux sanguins, ce qui permet de faire baisser la tension et favorise l’endormissement. C’est ce qu’ont révélé de nombreuses études.

Sources naturelles de magnésium

Les légumineuses comme les lentilles et les pois chiches

Les céréales telles que l’avoine, l’épeautre, le seigle et le millet

Les pseudo-céréales comme le quinoa

Les noix et graines telles que les amandes, les graines de courge et de tournesol

Les fruits et légumes tels que les bananes, les herbes aromatiques et les herbes sauvages

Les fèves de cacao, le chocolat noir

L’eau