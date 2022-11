Bientôt le Mondial : Le maillot de foot devient-il un vêtement tendance?

Le football séduit les marques de luxe et de streetwear. Plusieurs labels collaborent avec des clubs et des joueurs ou s’inspirent de ce sport dans leurs dernières collections.

L’AFC Ajax a choisi, pour son troisième maillot et son kit d’entraînement, de faire confiance à la marque de streetwear néerlandaise Daily Paper. Le résultat? Un maillot doré et un autre reprenant des motifs wax.

Du rose et du vert pour reprendre les couleurs du printemps au Japon et des fleurs de cerisiers: voici le maillot imaginé par NIGO, directrice artistique de Kenzo, et conçu avec Adidas, pour la Coupe du monde au Qatar. La styliste a voulu mettre en avant les valeurs et le savoir-faire artisanal de son pays.