Football : Le maillot de Maradona de 1986 acheté plus de 9 millions de dollars

Le maillot que portait Diego Maradona contre l’Angleterre au Mondial 1986 a battu tous les records de vente aux enchères.

Le maillot que portait la légende argentine du football Diego Maradona quand il a crucifié l’Angleterre à la Coupe du monde de 1986 a été adjugé pour près de 9,3 millions de dollars (plus de 8,8 millions d'euros), battant tous les records pour une pièce sportive de collection, a annoncé la maison d’enchères Sotheby’s.

But de légende

En 1986, Maradona avait échangé son maillot à la fin du match avec le milieu de terrain anglais Steve Hodge, qui en est resté propriétaire pendant plus de 35 ans et l’avait prêté au musée de Manchester. Les deux joueurs ont raconté l’épisode dans un de leurs livres respectifs.

Ce quart de finale à Mexico, lourd de symboles quatre ans après la guerre des Malouines entre l’Angleterre et l’Argentine, est entré dans l’histoire et a contribué à écrire la légende contrastée de Maradona. À la 51e minute, juste après un ballon détourné dans sa surface par Steve Hodge, le capitaine argentin avait marqué de la main – «la main de Dieu», avait dit le joueur – mais le but avait été validé par l’arbitre.