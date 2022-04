«La main de Dieu» : Le maillot de Maradona de 1986 aux enchères

Le maillot que portait l'Argentin lorsqu'il a marqué ses deux buts mythiques contre l'Angleterre à la Coupe du monde 1986, l'un avec la main, l'autre après avoir dribblé toute la défense, va être vendu aux enchères.

Depuis plus de 35 ans, ce maillot bleu portant le numéro 10 a eu pour unique propriétaire l'ancien milieu de terrain anglais Steve Hodge. Il avait échangé le sien avec le «Pibe de Oro» à la fin du match, remporté par les Argentins (2-1) et resté l'un des plus controversés de l'histoire de la Coupe du monde. Le maillot avait été confié au National Football Museum de Manchester pour y être exposé.