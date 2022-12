Qatar 2022 : Le maillot «trois étoiles» de l’Argentine affole les ventes

Les Argentins se sont rués lundi sur le site de prévente du maillot de la sélection nationale frappé de la troisième étoile de champion du monde conquise il y a huit jours au Qatar face à la France . En quelques heures, il n'était plus possible de s'inscrire et de commander en ligne un maillot «trois étoiles» sur le site de e-commerce mis en place par Adidas, l'équipementier de Lionel Messi et de ses coéquipiers. «Dans cette phase initiale, le premier lot de maillots disponible a été épuisé», a annoncé l'entreprise dans un communiqué. Le stock, ajoute-t-elle, sera réapprovisionné dans les semaines à venir, avec une montée en puissance au cours des mois de janvier et de février. Adidas n'a pas précisé le nombre de maillots vendus lundi.