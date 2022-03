Rugby au Luxembourg : Le maintien de l'équipe de rugby, «on le mérite»

LUXEMBOURG - Le Luxembourg de Jean-Baptiste Vert a battu la Moldavie (23-10), samedi à Josy-Barthel, et restera au 4e échelon européen.

Jean-Baptiste Vert: On voulait absolument se maintenir. On avait raté cela il y a deux ans. Sur ce match, il y avait 6-5 à la mi-temps. Nous n'étions pas à l'abri jusqu'à la dernière action, avant que cet essai nous assure le maintien, dans une superbe ambiance.

C'est un énorme soulagement. Le groupe le mérite. On a perdu d'un point en Suède (9-10) au mois de novembre, de onze points chez l'autre leader, l'Ukraine (24-13). On le mérite. La fédération (FLR) fait de très gros efforts pour nous mettre dans les meilleures conditions. On n'avait pas le droit de passer à côté.