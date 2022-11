Affaire en France : Le maire d'un petit village retrouvé crucifié

Le maire délégué de Saint-Côme-du-Mont (Manche), qui s'était récemment dit victime de plusieurs agressions, dont une imaginaire, a été retrouvé mercredi blessé au visage, les mains et les pieds cloués. «Bernard Denis a été retrouvé vers 12h30 dans un champ à proximité de la salle des fêtes, blessé au visage et présentant des clous plantés dans le dessus des mains et dans chacun de ses talons», selon Michaël Giraudet, procureur de la République. Une enquête pour violences aggravées a été confiée à la brigade des recherches de Saint-Lô, avec l’appui de la cellule d’investigation criminelle de la gendarmerie nationale.