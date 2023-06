Le maire d'un village près de Lunéville frappé à la salle des fêtes

Il a expliqué avoir d'abord reçu une claque. «Quand je suis ressorti, une dizaine de convives m'a suivi. Ils m'ont mis au sol et m'ont tabassé. Heureusement que des riverains et des amis sont intervenus. J'ai eu la peur de ma vie», a confié Edouard Babel, au journal l'Est Républicain. «C'est très dur, c'est de la violence gratuite», a ajouté le maire qui a porté plainte mais ne compte pas démissionner.

«Cette violence exige une réponse pénale»

Un homme de 18 ans et un mineur de 16 ans ont été interpellés et placés en garde à vue, «le premier du chef de violences en réunion, outrage et menaces sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le second pour menaces de mort et outrages sur les forces de l'ordre proférés lors de son interpellation», a indiqué le procureur de la République de Nancy, François Capin-Dulhoste, au journal.