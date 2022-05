Selon le maire de Lisbonne: Le Luxembourg «a tout fait pour assimiler les Portugais»

«J'ai été un immigré pendant des années», lance le social-démocrate, avant de retracer son parcours. «Je suis parti très jeune du Portugal, j'ai vécu en France, en Angleterre et aux États-Unis, pendant plus de douze ans», explique tranquillement cet homme loquace. Son expérience lui a permis «d'être en lien avec la communauté portugaise de France, puis du Luxembourg». Ces personnes l'ont impressionné, car «ce sont des hommes et femmes qui ont lutté pour avoir une vie meilleure pendant que le Portugal était une dictature. Avec toujours une capacité énorme de construire et de s'adapter».