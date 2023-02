Grand Est : Le maire de Metz condamné à de la prison avec sursis

METZ – Le maire de Metz François Grosdidier (ex-LR) a été déclaré coupable de «prise illégale d'intérêts» mardi par le tribunal correction d'Épinal et condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende.