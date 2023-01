Clash sur le CHR Metz-Thionville : «Le maire de Metz n’a pas besoin d’autorisation du maire de Nancy»

Une polémique est née après les propos de Mathieu Klein, maire de Nancy et président du conseil de surveillance, lors des vœux du Centre Hospitalier Régional et Universitaire (CHRU) de Nancy, organisés mardi. S’exprimant notamment sur la création d’une faculté de médecine en Moselle, Mathieu Klein a estimé que l’universitarisation du CHR Metz-Thionville n’avait de sens «que si elle s’inscrit dans un projet régional. Il ne serait ni raisonnable ni souhaitable que deux CHU existent à 60 kilomètres l’un de l’autre en se tournant le dos. Et il serait encore moins acceptable d’avoir une université de Lorraine qui abriterait deux facultés de médecine et deux hôpitaux universitaires. Il y a donc bien un projet de territoire à inventer en accompagnant la dynamique de l’universitarisation du nord de la Lorraine».