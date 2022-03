Vatileaks : Le majordome de Benoît XVI a-t-il agi seul?

Le procès du majordome du pape, Paolo Gabriele, condamné samedi à 18 mois de prison, laisse plus de questions irrésolues qu'il n'apporte de réponses sur le scandale des fuites au Vatican.

C'est un procès inédit, à commencer par sa victime: Benoît XVI. L'unique accusé, Paolo Gabriele, a déclaré avoir été inspiré par «l'Esprit saint» pour débarrasser le Saint-Siège «du mal et de la corruption». Si la nouveauté historique que constitue un procès public en présence de journalistes dans le plus petit Etat du monde est saluée, un soupçon est largement exprimé dimanche par les commentateurs: celui d'une volonté d'étouffer une affaire embarrassante pour le Vatican, avec un procès expédié à toute allure -une semaine- et limité à l'examen d'un «vol aggravé». «Les commanditaires dans l'ombre et les complicités négligées, ces secrets que le verdict n'a pas révélé», titre sur un ton très critique La Repubblica (gauche), qui se demande comment le majordome a pu détenir «des documents médicaux avec les analyses de sang de Joseph Ratzinger».

Gabriele affirme avoir agi seul. Le procureur Nicola Picardi a déclaré que l'enquête n'avait pas permis d'acquérir la preuve de complicités extérieures, ni opérationnelles ni morales. Or, le majordome avait évoqué «une vingtaine de personnes» qui partageaient ses idées et travaillaient dans différents services du Vatican. Du procès émerge certes un environnement fait de mécontentements et de frustrations dans les cercles proches du pape, qui aurait influencé le majordome. Pour autant, rien n'est venu corroborer la thèse d'un complot structuré.

Questions

Le Corriere della Sera dresse une liste de questions:

- «Étant donné la personnalité faible du majordome, quelqu'un lui a suggéré de faire ce qu'il a fait, ou l'a convaincu ou lui a ordonné ?»

- «Gabriele volait des documents depuis 2006 mais n'a commencé à les livrer à un journaliste qu'en 2011. Pourquoi?»

- «Est-ce-que les conclusions de la commission d'enquête composée de trois cardinaux seront rendues publiques?»

- «Combien de documents et de copies sont encore en circulation?»

Une autre question est de savoir si la justice vaticane va examiner certaines allégations sérieuses de corruption au Vatican, contenues dans certains documents.

Un procès qui déçoit

Les gendarmes du Vatican auront besoin de temps pour analyser les données sur les ordinateurs de Gabriele ainsi que plus de mille documents sensibles sur lesquelles était parfois inscrit la mention «à détruire». Le procès Gabriele est «une partie plutôt limitée» de l'enquête «Vatileaks», a expliqué samedi le porte-parole du Vatican, le père jésuite Federico Lombardi. Un complice présumé de Gabriele, l'informaticien Claudio Sciarpelletti, doit être jugé. Des délits plus graves que le vol -comme la violation de secrets pontificaux et la diffamation- font l'objet d'investigations.

Le procès a déçu: pourquoi Sciarpelletti, qui devait être jugé avec Gabriele, sera-t-il jugé séparément? A-t-on voulu éviter la comparution de témoins gênants? Pourquoi le président Giuseppe Dalla Torre a-t-il empêché que le procès approfondisse la question des motifs et des ramifications extérieures de l'affaire? Ainsi les contacts de l'accusé avec le journaliste italien Gianluigi Nuzzi, qui a rassemblé des dizaines de documents confidentiels dans son livre «Sua Santita», à l'origine du scandale Vatileaks, ont à peine été effleurés. De même la fronde contre le cardinal secrétaire d'Etat Tarcisio Bertone n'a pas été évoquée. Tout comme le débat sur la transparence à la banque du Vatican, l'IOR (Institut pour les œuvres de religion).

Pour le vaticaniste Marco Politi du Fatto Quotidiano (gauche), le procès Gabriele a été «un procès politique», «étant donné la volonté du Vatican de faire taire Vatileaks». «Le juge n'a pas voulu rechercher davantage sur les contacts de l'accusé», selon lui. «Les lettres publiées dans Sua Santita sont peanuts par rapport à ce qui était accumulé dans cet appartement», estime pour l'AFP le vaticaniste Paul Badde du quotidien Die Welt. Selon lui, «la fin de ce procès pourrait devenir le début d'une histoire bien plus dramatique».