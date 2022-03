Etats-Unis/Russie – Le malaise grandit autour d'une star du basket détenue en Russie

États-Unis/Russie : Le malaise grandit autour d'une star du basket détenue en Russie

Arrêtée il y a un mois pour possession de cannabis près de Moscou, Brittney Griner, 31 ans, star américaine de basket va-t-elle pâtir de la guerre en Ukraine?

Depuis le 17 février, Brittney Griner vit dans l’incertitude, enfermée entre quatre murs, loin de chez elle. La basketteuse de 31 ans, qui maîtrise comme peu l’art du «dunk», a été interpellée à un aéroport proche de Moscou avec «des vapoteuses et un liquide présentant une odeur particulière» d’huile de cannabis, selon les douanes russes. Celle qui est considérée comme l’une des meilleures basketteuses du monde a immédiatement été placée dans un centre de détention, d’où, sur décision d’un tribunal russe, elle ne pourra sortir avant le 19 mai. Elle risque jusqu’à dix ans de prison.

Un silence qui semble délibéré

La détention de cette championne de WNBA, double médaillée olympique et ouvertement lesbienne, n’a été révélée au grand public que 15 jours après son arrestation, le 5 mars. Entretemps, les forces russes avaient envahi l’Ukraine, déclenchant une crise internationale et d’importantes sanctions américaines contre Moscou. Et L’annonce de son arrestation a été accueillie par un silence qui semble délibéré.