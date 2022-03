Selon une étude : Le mâle moyen délaisse les sports extrêmes

Une étude montre que les hommes sont de moins en moins intéressés par les activités aventureuses. Chez les femmes la tendance n'évolue pas.

Par contre, d'autres perceptions n'ont pas varié avec le temps. Les hommes ont, comme dans les années 70, une désaffection plus élevée que les dames pour les activités ternes ou répétitives et pour profiter des situations sociales difficiles. L'étude va plus loin, ces différences entre les sexes pourraient se refléter dans les prédispositions qui favorisent la recherche de la nouveauté chez les hommes et aussi, les facteurs sociaux déjà connus qui mènent, en moyenne, à une prise de risque plus importante chez eux que chez les femmes.