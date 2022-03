«Le Manège» tourne

À l'intérieur de la salle des jeux du Casino 2000, le restaurant «Le Manège» est connu et reconnu pour sa formule «Vins & Buffets». Sous l'impulsion du chef Peter Körner, la carte vient d'être repensée sous le signe de la découverte, de la convivialité et de l'exotisme. Steak de bison poêlé, nems de légumes, homard canadien, médaillon d'autruche, enchiladas de poulet... autant de spécialités qui permettent de faire le tour du monde en quelques assiettes et de partager le plaisir si convivial des buffets.