Au Luxembourg: Le manque de logements, «une menace» pour notre économie?

Résoudre les problèmes de logements du Luxembourg, la clé pour le développement économique?

Trouver un logement quand on débarque au Luxembourg est un défi pour tout le monde. La Chambre de commerce (CC) déplore, dans un communiqué publié ce mercredi, les difficultés à attirer une main-d'œuvre étrangère en nombre suffisant, le défi du logement pouvant constituer un frein énorme à la motivation des recrues potentielles. «Sur 20 ans, le Luxembourg est passé de 440 000 à quelque 650 000 habitants grâce à l'afflux important d'étrangers. Soit une hausse de plus de 47% de la population», rappelle la CC.

Or, «l'offre de logements et la disponibilité d'infrastructures n'ont pas suivi le rythme de croissance». En effet, selon la CC, il faudrait construire «3 000 logements supplémentaires» par an par rapport à ce qui est fait. Mais «de longues procédures administratives, environnementales et d'urbanisme» freinent le mouvement, de même que la disponibilité insuffisante de terrains à bâtir, le manque de main-d'œuvre et la récente pénurie de matériaux.

Moins de terrains disponibles

Avec tout ça, les prix ont augmenté jusqu'à l'absurde pour atteindre une hausse record de 15% en 2022, avant une baisse début 2023 qui ne rend toujours pas les logements plus abordables. Résultat: «Pour les entreprises, cela signifie des obstacles pour développer leurs activités. (…) Le manque de logements constitue une des plus importantes menaces pour le développement et la diversification de l'économie» du pays, s'inquète la Chambre de commerce. «Les recrutements en sont directement impactés» en raison des difficultés pour les employeurs «à convaincre de jeunes candidats à venir s'installer au Luxembourg. S'y ajoutent des déficits dans l'offre de transport en commun et la mobilité».

Et les entreprises ont non seulement du mal à recruter, elles rencontrent aussi des difficultés à se développer, faute de place. D'après la CC, l'offre de foncier économique disponible est passé de 944 hectares en 2010 à 744 hectares en 2020/2021. Cela «touche directement les PME qui sont impactées dans leurs projets d'extension et relocalisation». Pour la CC, «créer de nouvelles zones nécessitera une vision globale et cohérente pour éviter l'artificialisation du sol et la fragmentation des paysages».

Des propositions

Pour faire bonne mesure, la CC accompagne sa critique d'un certain nombre de propositions, à l'approche des législatives d'octobre. Elle réclame des mesures pour favoriser l'investissement locatif privé dans la création de logements neuf, ce qui passerait par une baisse de la TVA, un renforcement de l'amortissement accéléré ou encore un bail plus incitatif pour les investisseurs. La CC aimerait bien aussi un régime fiscal «stimulant» pour permettre aux entreprises de multiplier les logements mis à disposition de leurs collaborateurs.

Pour la Chambre de commerce, il faut aussi ouvrir les régimes du logement abordable aux sociétés privées, préparer un plan de développement global des infrastructures pour le transport et le fret à l'horizon 2040-2050 qui inclurait la logistique urbaine (NDLR: le gouvernement dispose d'un Plan national de mobilité 2035). Il serait aussi nécessaire de créer un «ministère du Développement territorial» et de renforcer la coopération transfrontalière.