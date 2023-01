Équipe de France : Le manque de respect de Le Graët envers Zidane

«Est-ce qu’il a tenté de me joindre ? Certainement pas, je l'aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire quoi ? 'Bonjour monsieur, ne vous inquiétez pas, cherchez un autre club, je viens de me mettre d'accord avec Didier'», a-t-il surenchéri.

Alors que son mandat s'arrête en 2024, Noël Le Graët ne devrait logiquement ne jamais avoir affaire à Zidane. Mais le ton employé a choqué de nombreux amateurs de football et observateurs. Pas certain non plus que le héros de la finale de la Coupe du monde 1998 ait apprécié…