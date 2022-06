Football : Le marathon de juin commence à Vilnius

Dès ce samedi en Lituanie (18 h), les Lions Rouges entament une série de quatre matches en dix jours en Ligue des nations.

Le Luxembourg enchaîne des voyages en Lituanie et aux îles Féroé avant de recevoir la Turquie.

C'est une première dans l'histoire de l'équipe du Luxembourg: entre ce samedi et le 14 juin, les Lions rouges vont disputer quatre matches officiels en dix jours. Le marathon des hommes de Luc Holtz commence par un périple en Lituanie (samedi, 18 h) et aux îles Féroé (mardi, (20 h 45) avant un retour au pays pour y recevoir la Turquie (11 juin, 20 h 45) et à nouveau les Féroé (14 juin, 20 h 45).

Ces quatre matches d'affilée dans le cadre de la Ligue des nations vont mettre à rude épreuve les organismes et pousser le sélectionneur à faire tourner plus que d'habitude, lui qui déplore souvent le manque de profondeur de son effectif. Pour ajouter à la difficulté, il a perdu quelques jours avant le départ Olivier Thill, touché aux ligaments croisés et absent six mois.

Plus gros stock de points possible

Alors qu'un cadre comme Danel Sinani sort d'une saison à 50 matches entre Huddersfield et la sélection, la fatigue sera la principale problématique du rassemblement pour une équipe dont l'objectif est d'accrocher au moins la 2e place du groupe, comme en 2020 derrière le Monténégro.

La Turquie faisant figure d'épouvantail dans la Ligue C, les partenaires d'Anthony Moris auront à cœur de construire le plus gros stock de points possible lors de leurs deux déplacements. Sur leurs terrains synthétiques, la Lituanie et les Îles Féroé paraissent en effet à la portée du Luxembourg, qui a signé trois victoires (deux contre l'Azerbaïdjan et une en Irlande) lors des dernières qualifications pour la Coupe du monde.