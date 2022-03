Au Luxembourg : Le marché auto est reparti à la baisse en avril

LUXEMBOURG - Après une embellie en mars avec +2,01%, le marché automobile a chuté de 3,41% en avril.

Si l'on compare le marché des particuliers et celui des sociétés, la différence est encore plus criante. En 2014, les deux étaient presque à parts égales: 48,92% et 51,08%. En 2015, celui des sociétés pèse 55,37%, contre 44,63% à celui des particuliers dont la chute sur un an est de 11%! Après quatre mois, seules trois marques du top 10 ont su augmenter leurs ventes.