Au Luxembourg: Le marché de l'emploi se porte mieux qu'avant la pandémie

Via son programme eAdem, l'Agence veut proposer tous les services d’une e-administration, pour offrir une autonomie accrue à certains demandeurs d’emploi, tout en permettant un meilleur suivi des dossiers, une automatisation des tâches à faible valeur ajoutée et une plus grande transparence des processus, afin de garantir également l’accompagnement renforcé des personnes plus éloignées du marché de l’emploi.

Et les services digitalisés sont de plus en plus utilisés. L'an dernier, 26% des postes vacants ont été déclarés de manière digitale, 21% des demandeurs d'emploi se sont inscrits à l'Adem via le portail MyGuichet et 79% des demandes d'aide à la formation professionnelle ont été faites via MyGuichet.