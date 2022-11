Noël dans la capitale: Le marché de Noël retrouve des couleurs à Luxembourg

Si les marchés de Noël ont aussi démarré ce week-end à Mamer, Dudelange ou Remich, ceux de Luxembourg-Ville ont fait le plein ce week-end. Il était même difficile de circuler à pied sur la place de la Constitution ou la place d'Armes où des milliers de personnes se sont réunies pour le second week-end des Winterlights, le premier sans fortes averses de pluie.

S'il faisait frais, le vin chaud a coulé à flots et les files d'attente étaient longues devant les manèges ou les stands de petite restauration. Du côté de la Kinnekswiss aussi, entre musique et brasero, dans une ambiance d'après-ski, il n'était pas simple de trouver une table où s'installer. Marqué l'an passé par les restrictions et les manifestations liées au Covid-19, les Winterlights de la capitale, allumées moins longtemps cette année (17 -23 h) ont retrouvé toutes ses couleurs.