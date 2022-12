A Luxembourg-Ville: Le marché de Noël veut oublier l'incendie et briller

Au premier coup d’œil, difficile d’imaginer que le feu a ravagé des chalets dimanche vers 1h30 place de la Constitution, entraînant deux jours de fermeture. La Ville a posé des palissades devant les arbres noircis. Jeudi, on voyait surtout des grappes d’écoliers emmitouflés faire des tours de manège. «À la réouverture mardi, tout s’est bien passé. Nos habitués sont venus nous voir, il y avait du monde», relate la gérante d’un stand de vin chaud.

«On voit que les gens consomment»

«On a l’impression que la fréquentation est assez calme, commentent en revanche deux vendeuses de sucreries. Mais on ne sait pas si c’est dû à l’incendie ou au fait que les gens sont déjà venus trois fois et qu’ils attendent après Noël pour revenir». La jeune femme à la caisse d’un carrousel croise les doigts pour qu’il y ait affluence ce week-end: «Le dimanche, on fait quatre fois notre chiffre d’affaires habituel».