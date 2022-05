Au lendemain de son premier krach : Le marché des NFT en quête de normalisation

Le marché des objets numériques certifiés, très florissant depuis son irruption l’an dernier, vient de connaître un brusque coup d’arrêt et doit désormais s’assainir pour attirer le grand public.

Dépression passagère ou explosion d’une bulle? Le marché des objets numériques certifiés («NFT»), très florissant depuis son irruption l’an dernier, vient de connaître un brusque coup d’arrêt et doit désormais s’assainir pour attirer le grand public et durer, selon les spécialistes. Après avoir généré 44,2 milliards de dollars (41,74 milliards d'euros) en 2021, les «NFT» (»Non-Fungible Tokens» ou «jetons non fongibles» en français), ces actifs numériques uniques authentifiés sur la chaîne de blocs (ou «blockchain») – la technologie qui sert de base notamment aux cryptomonnaies comme le bitcoin – ont enregistré une baisse du volume des dépenses de 75% entre février et mi-avril, selon le cabinet Chainalysis.