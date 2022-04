Luxembourg/UE - Le marché digital «doit être ouvert»

«Le DMA est quelque chose de très simple, qui doit permettre d’ouvrir le marché» du numérique, a lancé la libérale danoise. Le texte «doit renforcer la concurrence et augmenter nos ambitions en matière de numérique». Il fixe un cadre plus contraignant pour les géants de l’Internet, les obligeant notamment à assurer l’interopérabilité des systèmes de messagerie (par exemple entre celles de Facebook et d’Apple) et en permettant aux applications d’être achetées sur plusieurs magasins en ligne.