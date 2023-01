Automobile : Le marché européen est revenu à son niveau de 1993

2022 est ainsi une troisième année compliquée pour l’industrie, après une année 2020 marquée par les fermetures d’usines et les restrictions sanitaires, et une année 2021 marquée par les pénuries de puces électroniques, indispensables à l’assemblage des voitures, et les problèmes de logistique, qui ont douché les espoirs de reprise durable. En 2022, parmi les grands marchés, seule l’Allemagne est restée stable (+1,1%), avec un mois de décembre en fanfare. La France a reculé sur l’année de 7,8%, l’Italie de 9,7%, l’Espagne de 5,4%, la Pologne de 6%, les Pays-Bas de 3,2%, et la Belgique de 4,4%. La fin d’année favorable, avec cinq mois de hausse consécutifs et un mois de décembre à +12,8%, n’a pas rattrapé un début d’année fortement ralenti par les pénuries de puces, souligne l’ACEA, dans un communiqué.

Bonne fin d'année pour le leader Volkswagen

Le leader du marché européen, le groupe Volkswagen, s’en sort avec une bonne fin d’année et 2,3 millions de véhicules écoulés en 2022, pour une part de marché stable de 25,1%. Le groupe a privilégié ses marques premium Audi et Porsche, qui affichent de bonnes ventes, au détriment de ses marques généralistes comme Skoda et Seat. Après avoir bien résisté en 2021, le N°2 Stellantis accuse un plus fort recul (-14,1%), pour une part de marché en baisse à 19,7%. Jeep, Citroën et Fiat sont parmi les marques ayant connu le plus fort ralentissement.