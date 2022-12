Carnet noir: Le mari d'Afida Turner et fils de Tina est mort

Tina Turner a partagé sur Instagram une photo en noir et blanc d’elle fermant les yeux et regardant vers le bas. «Ronnie, tu as quitté ce monde beaucoup trop tôt», a écrit la chanteuse en légende du cliché. «En deuil, je ferme les yeux et pense à toi, mon fils bien-aimé». L'épouse de Ronnie, Afida Turner, a également rendu hommage à son mari sur Instagram. La Française, âgée de 45 ans, a écrit: «Il était un musicien et un bassiste incroyable. Son âme était belle, son cœur énorme. C'était un ange».