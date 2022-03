Meurtre en France : Le mari d'Alexia Daval entendu par le juge jeudi

Jonathann Daval, qui a reconnu fin janvier avoir étranglé son épouse, sera auditionné par le juge d'instruction jeudi matin à Besançon pour la première fois depuis ses aveux.

Lors de sa garde à vue, le 30 janvier, Jonathann Daval avait reconnu avoir tué sa femme lors d'une dispute conjugale, dans la nuit du 27 au 28 octobre au domicile du couple à Gray-la-Ville (Haute-Saône). Il avait dit devant les gendarmes qu'ils en étaient venus aux mains et qu'il avait étranglé Alexia en tentant de la «maîtriser». Ses avocats, Me Ornella Spatafora et Me Randall Schwerdorffer, avaient affirmé que leur client «ne voulait pas» tuer l'employée de banque de 29 ans.