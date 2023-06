Disparition en France: Le mari de Karine Esquivillon placé en garde à vue à Nantes

Michel Pialle, interrogé en mai par l'AFP, avait témoigné de «l'inquiétude qui est plus forte chaque jour qui passe». Dans plusieurs interviews à la presse écrite ou à des chaînes de télévision, Michel Pialle a assuré que son épouse avait profité d'une absence de sa part pour partir, emportant avec elle diverses affaires qu'elle avait préparées à l'avance, notamment de l'argent, son sac à main et même un livret de famille.

Karine Esquivillon a disparu le 27 mars à Maché (Vendée) sans laisser d'autre trace connue qu'un téléphone mobile, découvert deux semaines plus tard dans un fossé par le maire de la commune. Un appel à témoins a été lancé le 9 mai pour tenter de retrouver cette mère de cinq enfants et une information judiciaire pour «enlèvement et séquestration» a été ouverte le 17 avril, par le parquet de La Roche-sur-Yon.