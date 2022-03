Tir mortel sur un tournage : Le mari de la victime «en colère» contre Baldwin

L’époux de la cinéaste tuée sur le tournage du film «Rust» l’an dernier tient l’acteur Alec Baldwin pour responsable et s’est dit «très en colère» qu’il cherche à s’exonérer.

Getty Images via AFP

Au moment du drame, le 21 octobre dans un ranch de Santa Fe (Nouveau-Mexique), Alec Baldwin manipulait un revolver tandis qu’il travaillait une scène avec la directrice de la photographie Halyna Hutchins. On lui avait présenté l’arme comme étant inoffensive car elle était censée ne contenir que des balles factices mais le coup était parti, blessant mortellement la cinéaste de 42 ans.

Son époux, Matt Hutchins, a déclaré lors d’une interview à la chaîne NBC qu’il trouvait «absurde l’idée que la personne qui tient l’arme et la déclenche ne soit pas responsable». «Mais la sécurité concernant les armes n’était pas le seul problème sur ce tournage. Un certain nombre de critères en vigueur dans la profession n’étaient pas appliqués et il y a de nombreux responsables» du décès, poursuit-il dans un extrait de cette interview, qui doit être intégralement diffusée jeudi.