Aux États-Unis : Frappé avec un marteau, le mari de Nancy Pelosi a une fracture du crâne

Vers 2h30 du matin vendredi, le suspect est entré dans le domicile du couple à San Francisco et a «violemment attaqué» Paul Pelosi avec un marteau, le frappant au moins une fois, a indiqué le chef de police de cette métropole de Californie, Bill Scott. Cet homme cherchait en fait Nancy Pelosi et a «menacé de mort» son mari, a précisé plus tard le porte-parole de la présidente de la Chambre des représentants, Drew Hammill. Nancy Pelosi, 82 ans, se trouvait à Washington au moment de l’attaque.