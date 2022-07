Etats-Unis: Le mariage de JLo et Ben Affleck boudé par les enfants

États-Unis : Le mariage de JLo et Ben Affleck boudé par les enfants

Selon Page Six, le couple s’est dit «oui» en très petit comité, puisque seules la fille de la chanteuse et une des filles de l’acteur étaient présentes.

Ben Affleck et Jennifer Lopez se sont mariés le 16 juillet 2022.

C’était l’événement people du week-end des 16 et 17 juillet 2022. Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont dit «oui» à Las Vegas, avait confié la chanteuse de 52 ans dans sa newsletter. Et si les deux stars sont sur un petit nuage depuis la cérémonie, il semblerait que la fête ait été gâchée par l’absence de plusieurs des enfants des Américains.