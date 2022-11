Confessions : Le mariage de Michelle et Barack Obama n'a pas toujours été rose

Elle a vendu plus de 17 millions d'exemplaires de son autobiographie, «Become», sortie en 2018, et Michelle Obama compte bien faire aussi bien avec son deuxième livre, «The Light We Carry» («La lumière que nous portons»), sorti le 15 novembre dernier. Dans ce livre, l'ex-First Lady donne des conseils pour garder espoir et équilibre dans le monde d'aujourd'hui. Et quoi de mieux que son ultrapopulaire époux pour parler des clés pour réussir son mariage?