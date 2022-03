Des Luxembourgeois sur «TF1» : Le mariage de Sandrine et Michel filmé et jugé

BETTEMBOURG - Michel et Sandrine se marient samedi. Leur cérémonie sera filmée pour l'émission «Quatre mariages pour une lune de miel».

Michel et Sandrine sont prêts à essuyer le flot des critiques lors de leur mariage, célébré samedi, à Mondorf-les-Bains. (photo: L'essentiel)

Samedi, ce sera le grand jour pour Michel Canais, 26 ans, et Sandrine Santini, 37 ans. Et pour cause! Les deux tourtereaux vont convoler en justes noces. Ils prononceront le fameux «oui» lors d'une cérémonie prévue à 15 h 30, aux thermes de Mondorf-les-Bains.

Mais pour ce couple résidant à Bettembourg, la journée revêtira une connotation un peu particulière. Elle fera en effet l'objet d'un tournage par les équipes de production de TF1. La cérémonie proprement dite sera diffusée en octobre sur la chaîne nationale française dans «Quatre mariages pour une lune de miel», une émission de téléréalité au principe simple: quatre couples sont invités au mariage des trois autres. Et les épouses doivent noter les noces de chacun. C'est Michel qui a pensé à l'inscription. «Une amie a lancé l'idée sur Facebook et on a eu la chance d'être sélectionnés», raconte le futur marié.

Sandrine, surprise, a cru à une blague jusqu'à l'appel de la production de TF1. Depuis, elle a assisté aux tournages des trois autres mariages en France (à Vesoul, Auxerre et Bellegarde). «C'était une expérience intéressante. J'ai essayé d'être la plus juste et de faire passer les choses négatives avec tact, mais j'ai pu voir les commentaires des autres mariées. Certaines ne mâchent pas leurs mots». Samedi, c'est bel et bien leur mariage qui sera cette fois jugé et noté.