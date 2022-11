Drame en Espagne : Le mariage dégénère, quatre invités meurent écrasés par une voiture

Quatre personnes ont été tuées et quatre autres grièvement blessées lorsqu'un véhicule a foncé sur des participants d'un mariage après une bagarre, ont annoncé dimanche les autorités espagnoles.

Quatre personnes ont été tuées et quatre autres grièvement blessées lorsqu'un véhicule a foncé sur des participants d'un mariage après une bagarre, ont annoncé dimanche les autorités espagnoles, précisant que trois suspects avaient été interpellés. La bagarre a éclaté, dimanche à l'aube, devant un restaurant où se déroulait le mariage d'une famille gitane, à Torrejon de Ardoz, à 25 km au nord-est de Madrid.

Un véhicule a alors «volontairement heurté» des personnes et «les occupants ont pris la fuite», a déclaré un porte-parole de la police nationale. «À notre arrivée sur les lieux, nous avons trouvé quatre personnes décédées souffrant de multiples fractures», a déclaré à la presse Carlos Polo, chef des services d'urgence de Madrid. «Nous avons soigné quatre blessés graves qui ont eu des traumatismes crâniens et des fractures aux membres inférieurs» et qui ont été transférés dans des hôpitaux de la région, a ajouté Carlos Polo.