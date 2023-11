Le mariage d’une ex-miss et d’un millionnaire a laissé des traces

Emma Waldron et Andrew Chen n’ont pas souhaité commenter l’affaire. DR

Ils sont jeunes, beaux et riches, et ont voulu faire les choses en grand pour leur mariage. Andrew Chen, entrepreneur ayant fait fortune dans la Silicon Valley, et Emma Waldron, ex-Miss Irlande, dirigeant une start-up d’intelligence artificielle, ont célébré leur union le premier week-end de septembre. Histoire de marquer les esprits, le couple a jeté son dévolu sur l’emblématique Castleton Tower, une tour de grès de 120 mètres de haut, située dans le désert de l’Utah.

Dans leur formulaire d’inscription adressé aux autorités locales, Emma et Andrew ont assuré que leur mariage consisterait en une «simple cérémonie avec une petite tente blanche» et que seulement douze personnes y participeraient. Le couple a par ailleurs promis que la musique serait jouée à un volume raisonnable. Une petite fête toute simple et sans prétention, en comité réduit, en somme. Loin de là. Le lendemain de la noce en effet, une conseillère communale de Castle Valley City a cru faire une syncope en découvrant le désastre.

Pamela Gibson s’est retrouvée devant des sacs-poubelles éventrés, des bouteilles en verre disséminées un peu partout, des meubles et des toilettes mobiles laissés à l’abandon. Des animaux semblaient s’être fait plaisir en explorant les restes de nourriture. «Je tremblais tellement j’étais en colère», confie la conseillère communale au Times-Independent. L’ensemble des détritus a été éliminé le mercredi suivant, mais le camion envoyé par le couple pour ramasser tout ce bazar était trop gros pour la route, et a laissé d’énormes traces de pneus au sol. «Cet énorme véhicule était si large pour la route qu’il a écrasé toute la végétation», se lamente Pamela Gibson.

Castleton Tower est un site emblématique situé dans le désert de l’Utah. Instagram