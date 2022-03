«Le mariage est plus facile pour les gays»

Après avoir cartonné avec son single en duo avec Nâdiya, Enrique Iglesias sort un best of le 7 novembre.

Enrique Iglesias sort ce mois-ci un best of, avec trois inédits, dont un avec Nâdiya. (dr)

Le single «Tired of Being Sorry (Laisse le destin l’emporter)» a si bien marché que le fils aîné de Julio Iglesias a réinvité Nâdiya à venir faire un duo inédit sur son best of, qui sort dans dix jours chez Universal Music.

Enrique, l’autre jour, vous avez eu une grosse frayeur à bord de votre jet. L’avion, c’est fini?

Enrique Iglesias. Non, j’ai repris l’avion le lendemain. Je n’ai pas le choix. Combien de fois ce genre d’incident peut-il se reproduire? Si ça devait arriver de nouveau lors de mon prochain vol, c’est qu’on m’a jeté un sort!

Elton John s’est fiancé avec David Furnish après les attentats du 11 septembre. Après avoir frôlé la mort, vous n’avez pas demandé la main de votre compagne Anna Kournikova?

Je parie qu’Elton s’en mord les doigts aujourd’hui! Je plaisante. Le mariage, c’est plus facile pour les couples de gays que pour les hétéros. Ils ont des relations libres, d’après ce que je crois comprendre. Regardez George Michael… Et puis je n’ai que 31 ans (ndlr: il a, en réalité, 33 ans). J’ai un ami qui est en procédure de divorce en ce moment. Cela va lui prendre un an. Nous, si on veut se quitter demain, on se quitte et c’est fini.

Vous n’allez jamais vous marier?

Je n’ai pas dit ça. Mais si je me marie, ça ne sera pas par obligation.

Vous sortez avec Anna depuis six ans. Elle ne vous met pas la pression?

Ma copine n’a que 26 ans, donc non, pas pour l’instant. De toute façon, je ne crois pas au mariage si on le fait parce qu’on se sent forcé.

Votre duo avec Nâdyia a connu un succès fou en France

Je ne m’y attendais pas. J’ai rencontré Nâdyia à Paris. Le courant est tout de suite passé entre nous. Elle est adorable, forte, indépendante et ne se laisse pas marcher sur les pieds. C’est quelqu’un de vrai qui n’a pas un ego surdimensionné.

Vous avez enregistré un nouveau titre avec elle, «Miss You», pour votre best of.

Oui, je chante trois ou quatre phrases en français. Mais mon français est nul. Tout ce que je sais dire c’est «oui», «un peu», «merci», «la douche». J’ai appris les paroles phonétiquement. C’était il y a deux semaines, et je ne m’en souviens déjà plus!

Avec le recul, de quoi êtes-vous le plus fier en treize ans de carrière?

Du jour où j’ai signé mon premier contrat de disques, à 18 ans. J’ai eu du cran, je ne savais pas ce que je faisais. J’ai fait mes valises et déménagé au Canada, sans savoir ce qui allait arriver.

Aviez-vous des modèles dans la musique?

Mon père était un modèle formidable. Pas seulement dans la musique. Il travaillait dur et se comportait toujours comme un vrai gentleman. Il traitait tout le monde de la même façon et se montrait toujours poli.

Pourtant, il ne voulait pas que vous deveniez chanteur

Je ne pense pas que mes parents croyaient que j’allais réussir. Ils savaient comme ce métier est difficile. Si un jour j’ai un fils et qu’il veut devenir chanteur, je serai moi aussi sceptique parce que c’est un milieu très dur.

Qu’est-ce qui vous excite le plus dans la vie?

Le succès. Il n’y a pas de meilleur feeling que de faire un tube. Et ce qui me déçoit le plus, c’est quand une chanson fait un flop. Je n’aime pas l’admettre parce que j’ai l’air d’être superficiel, mais c’est la vérité.

Comment vous détendez-vous?