Le mariage ne réussit pas à tout le monde

Certes Katie Holmes est devenue une femme mais en 5 ans elle a changé du tout au tout: plus élégante, plus responsable d'un côté mais pas forcément plus épanouie...

Finie la Katie de «Dawson», au sourire mutin et aux joues pleines. Joe Potter n’a alors que 25 ans quand elle quitte la série en 2003. Elle se marie en 2006 avec Tom Cruise et change petit à petit, le sourire se fait plus discret, le regard plus dans le vague…

La fin de l’enfance ? Certainement mais pas seulement… La vie d’une femme de sex symbole accro à la scientologie et l’arrivée de sa petite Suri il y a deux ans l’ont définitivement catapultée dans le monde des adultes. Elle n’en a pas perdu son charme mais peut-être un petit peu de son âme.

Elle aura 30 ans le 18 décembre prochain et la première chose qu’on dira ne sera sans doute pas «Qu’elle a la trentaine épanouie !»…