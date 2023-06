Le mariage vire à la «tragédie inimaginable»: 10 morts

via REUTERS

Le conducteur du car a été arrêté et placé en garde à vue.

Dix personnes ont été tuées dans l’accident d’un autobus qui transportait des invités de retour d’un mariage dans la région viticole du Hunter, au nord de Sydney. Plus d’une vingtaine de passagers ont été transportés à l’hôpital, un dans un état «critique» et les autres dans un état «stable», a précisé la police. L’autocar de couleur blanche s’est renversé sur le côté gauche dimanche soir, dans une nuit brumeuse. Il s’est immobilisé sur la chaussée, le long de barrières, à l’entrée d’un grand rond-point.

La police a été appelée dimanche peu avant minuit sur les lieux de l’accident, près de la petite ville de Greta, dans une région très prisée des touristes. Des photos du mariage partagées sur les réseaux sociaux montrent des convives tout sourire rassemblés sur la pelouse d’un domaine viticole, quelques heures avant l’accident, le plus meurtrier depuis 2007 dans le pays.

Le conducteur de l’autobus, âgé de 58 ans, a été soumis à des tests de dépistage à l’hôpital. Il a été arrêté et placé en garde, a indiqué une responsable de la police, Tracy Chapman, sans préciser si ces contrôles s’étaient révélés ou non positifs. Il coopère à l’enquête et «à ce stade, aucune charge n’a été retenue», a-t-elle précisé.