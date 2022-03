Polémique en France : Le Maroc «a des comptes évidents à solder»

Deux journalistes français soupçonnés d'avoir tenté de faire chanter le royaume du Maroc ont été inculpés dans la nuit de vendredi à samedi et mis en liberté surveillée.

Dans ce scénario rocambolesque, les deux journalistes, Eric Laurent et Catherine Graciet, ont été arrêtés jeudi à Paris à la sortie d’un rendez-vous avec un représentant du Maroc au cours duquel «il y a eu remise et acceptation d’une somme d’argent», a indiqué une source proche du dossier. L’avocat de Catherine Graciet, Me Eric Moutet, a confirmé vendredi soir l’existence d’un «deal financier», dans un «contexte très troublant». «Le royaume marocain a des comptes évidents à solder avec Catherine Graciet et un nouveau livre sur l’entourage du roi est en préparation au moment où le deal financier se met en place». Le parquet de Paris a ouvert mercredi une information judiciaire pour tentative d’extorsion de fonds et tentative de chantage. Samedi, Eric Laurent et Catherine Graciet ont été inculpés pour «chantage» et «extorsion de fonds». Ils ont été libérés et placés sous contrôle judiciaire.