Mondial-2030: Le Maroc candidat à l'organisation avec l'Espagne et le Portugal

«Les présidents communiqueront à Kigali toute nouveauté concernant la candidature pour le mondial 2030», a-t-elle ajouté. L'Espagne et le Portugal avaient déjà déclaré en 2021 leur candidature pour le Mondial-2030 avant d'y intégrer en octobre 2022 l'Ukraine. Lors du dernier Mondial, en décembre au Qatar, l'équipe du Maroc, les Lions de l'Atlas, a signé un parcours exceptionnel en se hissant en demi-finale de la compétition, une première historique pour une équipe africaine et du monde arabe.

La Coupe du monde de football fêtera en 2030 son centenaire, un siècle après la première édition organisée et remportée par l'Uruguay, qui a officialisé sa candidature conjointe avec l'Argentine, le Paraguay et le Chili pour 2030. Cinq fois candidat malheureux à l'organisation de la compétition (en 1994, 1998, 2006, 2010 et 2026), le Maroc espère devenir le second pays du continent, après l'Afrique du Sud en 2010, à accueillir l'un des événements les plus importants de la planète.